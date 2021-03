Backnang wählt neuen Oberbürgermeister

Von Schwäbische Zeitung

Jahrelang haben auch Ursula Eberle-Wieland und Jürgen Eberle in ihrem Frischdienst-Betrieb Einweg-Stretchfolien zum Transportieren der Rollcontainer auf ihren Lastwagen benutzt. Aber es störte sie zunehmend, dass diese Folien sofort nach der Zustellung vom Kunden als Müll entsorgt werden mussten. Von Nachhaltigkeit konnte da keine Rede sein. So entstand die Idee, einen nachhaltigen Sicherungsschutz für Rollcontainer zu entwickeln und zu vertreiben und dazu die RolliCoat GmbH in Bodnegg zu gründen.