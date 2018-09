Bürgerpreis für Eltern der getöteten Studentin Maria

Der Bürgerpreis der deutschen Zeitungen geht an die Eltern der getöteten Freiburger Studentin Maria, das Ehepaar Friederike und Clemens Ladenburger. Das teilte der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) am Montag mit. Der Preis ist mit 20 000 Euro dotiert. Die Jury würdigte damit die Entscheidung des Elternpaars, 2016 als Reaktion auf die Ermordung seiner Tochter durch einen Flüchtling aus Afghanistan eine Stiftung für Studierende einzurichten und so ein Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen. Die Preisverleihung ist für den 13. März 2019 in Berlin geplant.

Der Preis würdigt Personen, die neben ihrer eigentlichen Profession Herausragendes für die Gesellschaft leisten, als „Deutschlands Bürger/Bürgerin des Jahres“. Die Jury besteht aus allen Chefredakteuren der BDZV-Mitgliedsverlage. Nur die Zeitungen können Vorschläge einreichen. Der Preis für das Ehepaars Ladenburger geht auf einen Vorschlag von „Badische Zeitung“ und „Kölner Stadt-Anzeiger“ zurück. Als „Bürger des Jahres“ 2017 ausgezeichnet wurde das Ehepaar Sabine und Daniel Röder, die Gründer der Initiative Pulse of Europe.

Pressemitteilung