Was beschäftigt einen „Oberbürgermeister“, wenn dessen Telefon klingelt? Und kommt nun ein Autobahnanschluss Süd und ein Hubschrauberlandeplatz in Humbrechts? Wer (nicht ganz ernst gemeinte) Antworten auf diese Fragen erwartete, der war am Samstagabend beim Bürgerball in der Städtischen Sporthalle an der richtigen Adresse. Daneben gab es Musik, Tanz, Show, kreative Kostüme und beste Stimmung für die mehr als 500 Besucher zu erleben.

So ein bisschen gaben die 70er-Jahre den Ton an beim diesjährigen Ball der Narrenzunft.