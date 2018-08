Bürgerbewegung will Zeichen für Menschenrechte setzen

Eine Bürgerbewegung aus mehr als 160 Vereinen und Institutionen will am 10. Dezember in Stuttgart an die Verabschiedung der UN-Menschenrechtscharta erinnern. Die Bewegung wolle aber auch aktuelle Ereignisse wie in Chemnitz oder Dresden in den Blick nehmen, berichten die „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag). „Überall werden Grundrechte wie die Pressefreiheit infrage gestellt. Daran merkt man, dass der Motor des Rechtsstaats zu stottern beginnt“, sagte Michael Kienzle von der Stiftung Geißstraße den Blättern.

An der Menschenrechtsaktion wollen sich unter anderem die Caritas, das Deutsch-Türkische Forum, der Württembergische Kunstverein und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels beteiligen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war am 10. Dezember 1947 verabschiedet worden. Die zentrale Aussage lautet: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“