Bürgerbeauftragter rechnet mit mehr Fällen im zweiten Jahr

Baden-Württembergs erster Bürgerbeauftragter rechnet in seinem zweiten Jahr mit einer deutlichen Zunahme an Beschwerden - vor allem mit Bezug auf die Polizei. In den vergangenen Wochen habe seine Behörde mit bislang vier Mitarbeitern spürbar mehr Eingaben von Angehörigen der Polizei bekommen, sagte Volker Schindler am Dienstag bei der Vorstellung seines ersten Jahresberichts in Stuttgart. Im ersten Jahr sei es noch bei 60 Prozent der 324 Fälle um Ordnungsrecht, Soziales und Baurecht gegangen. Er rechne damit, dass die Eingaben, die die Landespolizei betreffen, diesen 2018 die Waage halten werden. Gerade die Fälle dort stiegen mit dem Maß an Bekanntheit des Bürgerbeauftragten demnach überdurchschnittlich.

Bürgerbeauftragter