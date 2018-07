Bürger wollen Tausende Bäume auf dem Rheindamm retten

Eine Bürgerinitiative will Tausende von einer Deichsanierung bedrohte Bäume in Mannheim retten und hat dafür rund 22 000 Unterschriften gesammelt. Die Online und auf Listen abgegebenen Stimmen sollen an diesem Dienstag dem Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) übergeben werden. Mit der Aktion will die Bürger-Interessen-Gemeinschaft Lindenhof (BIG) erreichen, dass Kurz Alternativen zum Fällen der bis zu 100 Jahre alten Bäume prüft. Nach Ansicht des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe als Planungsbehörde müssen die sogenannte Dammkrone sowie ein jeweils zehn Meter breiter Streifen entlang des Dammfußes baumfrei sein.

Laut BIG wären in dem Landschaftsschutzgebiet Tausende Bäume auf knapp vier Kilometern vom Großkraftwerk Neckarau bis zum Stadtteil Lindenhof von der Maßnahme betroffen. Die Stadt Mannheim muss das Vorhaben des Landes im Zuge des „Dammertüchtigungsprogramms“ genehmigen.

Das RP Karlsruhe unterstreicht die Risiken der jetzigen Situation. Bei einem Dammbruch sei aktuell damit zu rechnen, dass die Stadtteile Neckarau und Lindenhof innerhalb weniger Stunden bis zu vier Meter hoch überschwemmt würden und größtenteils im Wasser stünden. Deshalb müssten der Damm verstärkt und zugänglicher gemacht werden, betonte die Behörde. Dafür müssten die Bäume weichen, die das viele Jahrzehnte alte Bauwerk instabiler machten.

Interessen-Gemeinschaft-Lindenhof