Bündnis will Berufsorientierung in den Schulen stärken

Von Schwäbische Zeitung

Zum Gedenken an Friedrich Herzog von Württemberg findet in der Schlosskirche Friedrichshafen am Freitag, 18. Mai, um 15 Uhr ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt. Ein Kondolenzbuch liegt aus, heißt es in einer Mitteilung der Hofkammer des Hauses Württemberg.

Im Sinne des Verstorbenen werden Spenden an die Aktion „Häfler helfen“ weitergeleitet. Spenden bitte unter der dem Stichwort „Herzog von Württemberg“ auf das Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege IBAN: DE52 6905 0001 0020 1138 90 bei der Sparkasse Bodensee.