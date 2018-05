Bündnis will Berufsorientierung in den Schulen stärken

Baden-Württembergs Schüler sollen bei der Berufswahl künftig gezielter unterstützt werden. Darauf hat sich das sogenannte Ausbildungsbündnis des Landes geeinigt, zu dem neben der Landesregierung auch Vertreter von Arbeitsagentur, Kammern, Verbänden und Gewerkschaften gehören. Ein wesentliches Ziel ist es, mehr Schüler für eine Ausbildung zu gewinnen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Dafür soll die sogenannte Berufliche Orientierung an allen allgemeinbildenden Schulen ausgebaut werden, wie die Bündnispartner am Montag in Stuttgart mitteilten. Zusammen mit Berufsberatern sollen Lehrer dafür für jede Schule spezielle Konzepte erarbeiten.

Internetseite des Ausbildungsbündnisses beim Wirtschaftsministerium