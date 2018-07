Freiburg (dpa) - Die Theater und Orchester in Deutschland müssen nach Ansicht des Deutschen Bühnenvereins in Zeiten von leeren öffentlichen Kassen deutlicher um Unterstützung werben. Sie sollten auf die gesellschaftliche Bedeutung ihrer Arbeit verweisen, sagte der Präsident des Bühnenvereins, Klaus Zehelein, am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. Die Arbeit der Bühnen komme der ganzen Gesellschaft zugute. Dies müsse in den Spardebatten stärker berücksichtigt werden. Der Bühnenverein, Verband der deutschen Theater und Orchester, veranstaltet seine diesjährige Jahreshauptversammlung von Donnerstag (27. Mai) an in Freiburg.

