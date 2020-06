Bühler Volleyballer verpflichten Nationalspieler Kronthaler

Die Volleyball Bisons Bühl verstärken sich zur kommenden Saison mit dem österreichischen Nationalspieler Niklas Kronthaler. Das gab der Bundesligist am Montag bekannt. Der 1,94 Meter große Außenangreifer spielte zuletzt in Unterhaching. „In seiner letzten Saison hat er nochmal einen Sprung gemacht“, sagte Bühls Trainer Alejandro Kolevich über den 26-Jährigen: „Seine Stärken liegen in einem schnellen Angriffsspiel und den präzisen Annahmen.“

Vereinsmitteilung