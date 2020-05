Unbekannte haben am Karlsruher Güterbahnhof ein Bügeleisen in die Oberleitung geworfen und damit den Zugverkehr gefährdet. Nach Angaben der Bundespolizei hatte ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe das Haushaltsgerät entdeckt. Kurz darauf passierten zwei Güterzüge die Stelle. Beim Kontakt mit dem Bügeleisen gab es einen lauten Knall, es roch verbrannt. Die Bahnstrecke musste am Mittwochabend gesperrt und die Oberleitung geerdet werden, um die Reste des zerstörten Bügeleisens entfernen zu können. Zu weiteren Schäden kam es nicht. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Pressemitteilung Polizei