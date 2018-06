Büffelmaske aus Gambia auf dem Rottenburger Fastnachtsumzug

Weil sie beim Rottenburger Fastnachtsumzug mitlaufen wollen, haben 39 Flüchtlinge aus Gambia eine Büffelmaske einfliegen lassen. Der Hauptinitiator Bamba Jarju stellte die Maske am Dienstag in Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) vor. Am kommenden Sonntag wird die Gruppe samt Maske auf dem dortigen Fastnachtsumzug zu sehen sein.

Die Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren sind mit 45 weiteren Flüchtlingen in einem Container auf einem Firmengelände untergebracht. Ein Mitorganisator und ehrenamtlicher Helfer sprach von einer „ganz besonderen Geste der Integration“. Die Männer bestellten die Maske im Internet und ließen sie via Luftpost nach Deutschland liefern. Insgesamt kostete das Vorhaben 550 Euro. Das Geld hatten sie zuvor gespart.