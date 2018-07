Pforzheim/Stuttgart (dpa/lsw) - Die etwa 6000 Beschäftigten in der Brot- und Backwarenindustrie Baden-Württemberg bekommen mehr Geld. Von 1. Juni an steigen die Löhne und Gehälter für die Mitarbeiter der Branche um 2,6 Prozent, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss- Gaststätten (NGG) am Mittwoch mitteilte. Von 1. April 2011 an gibt es nochmals 2,6 Prozent mehr Geld. Dazu kommen zwei Einmalzahlungen in diesem und im nächsten Jahr. Die Tarifeinigung, die die Gewerkschaft am Dienstag in Pforzheim mit dem Verband Deutscher Großbäckereien erzielte, hat eine Laufzeit von knapp zwei Jahren.