Autozulieferer zieht Großauftrag für Batteriesysteme an Land

Der Autozulieferer ElringKlinger hat einen Großauftrag vom Elektroautohersteller Sono Motors ergattert. Es geht um die Entwicklung und Herstellung von Batteriesystemen im Wert von mehreren hundert Millionen Euro, wie der Zulieferer in Dettingen/Erms am Mittwoch mitteilte. Den konkreten Auftragswert nannte das Unternehmen nicht. Der börsennotierte Mittelständler richtet sich seit längerem verstärkt auf die Bereiche Leichtbau und Elektromobilität aus und ist deshalb auch eine Kooperation mit einem chinesischen Batterieproduzenten eingegangen. Sono Motors ist ein Start-up mit mehr als 40 Mitarbeitern in München. Es plant die Einführung seines Elektrofahrzeugs, dessen Batterie sowohl über das Stromnetz als auch über Solarzellen an der Karosserie aufgeladen werden kann, im zweiten Halbjahr 2019.

Mitteilung