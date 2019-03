Der börsennotierte Autozulieferer PWO hat 2018 unter den rückgängigen Absatzzahlen der Fahrzeughersteller gelitten. Der Gewinn unter dem Strich betrug 6,7 Millionen Euro nach 10,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag in Oberkirch mitteilte. Der Umsatz stieg von 461 auf 485 Millionen Euro an. Für das laufende Jahr rechnete der Konzern mit weltweit 3400 Mitarbeitern mit einer „verhaltenen Marktentwicklung“. Die Prognose für den Umsatz wurde mit 480 Millionen Euro bis 490 Millionen Euro angegeben. Der 1919 gegründete Autozulieferer entwickelt und fertigt Leichtbau-Metallkomponenten für Fahrzeuge.

