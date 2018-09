Ein zehn Jahre alter Junge ist in Laupheim (Kreis Biberach) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind wollte eine Straße überqueren und achtete nicht auf den Verkehr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach lief der Junge am Dienstag einfach auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem 51-jährigen Autofahrer angefahren.

