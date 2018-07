Bei einem schweren Verkehrsunfall im Schwarzwald sind acht Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Auto in der Nähe von Kirchzarten in den Gegenverkehr und stieß mit drei Fahrzeugen zusammen. Sanitäter und Notärzte kümmerten sich am Montagabend um die Verletzten, sechs von ihnen kamen mit leichteren Blessuren davon. Der Unfallverursacher und ein weiterer Mensch wurden schwer verletzt. Die Identität der Unfallopfer stand noch nicht fest.