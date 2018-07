Beim Brand eines Autotransporters in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) ist ein Schaden von 30 000 Euro entstanden. Der Lastwagen fing am Freitagabend wegen eines technischen Defekts Feuer, vier Neuwagen wurden beschädigt, wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte. Mehrere vorbeikommende Autofahrer dämmten den Brand mit Handfeuerlöschern ein und verhinderten so ein Ausbreiten der Flammen.