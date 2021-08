Autos stoßen auf A6 zusammen: Frau leicht verletzt

Eine Frau ist bei einem Autounfall auf der A6 nahe Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) leicht verletzt worden. Ein Auto war am Montagabend auf der nassen Straße ins Schleudern geraten und mit ihrem Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Autobahn wurde vorübergehend in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210817-99-866433/2

