Es wird immer schwieriger, an den See zu kommen. Am westlichen Bodenseeufer entscheiden sich immer mehr Kommunen, den Zugang zum Ufer am Wochenende und zu Ostern zu schließen. In Kressbronn und Langenargen soll das vermieden werden. Die Maßnahme droht aber, wenn die Menschen sich nicht an die Vorgaben halten. Friedrichshafen will abwarten, wie das Wochenende verläuft. Die Polizei wird vermehrt kontrollieren.

Am Freitagnachmittag hat die Gemeinde Ludwigshafen-Bodman beschlossen, sich dem Beispiel von Überlingen und Sipplingen ...