Autos bremsen: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Todtmoos (Kreis Waldshut) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei mussten am Samstag auf der L151 zwei Autos bremsen. Der kurz dahinter fahrende 46-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kam seitlich auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Dabei wurde er schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die L151 war in diesem Streckenabschnitt für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210710-99-333494/2

PM der Polizei