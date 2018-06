Weil sie Autos in Mannheim angezündet haben soll, sitzt eine 38-Jährige in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll sie im Juni versucht haben, ein geparktes Auto mit einem mit Brandbeschleuniger getränkten Tuch zu entzünden. Die Flammen erloschen aber, bevor sie auf das Fahrzeug übergreifen konnten. Wenige Tage später soll sie einen Wagen auf ähnliche Weise in Brand gesetzt haben. Ein Zeuge rief die Polizei, so dass er gelöscht werden konnte. Bei einer Kontrolle in der Nähe des Brandorts fanden Ermittler bei der Frau am Donnerstag Brandbeschleuniger. Am Freitag wurde Haftbefehl gegen sie erlassen. Zum Motiv konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen. Es werde nun untersucht, ob sie auch hinter weiteren Fällen stecke.

