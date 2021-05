Autorin Hamilton erhält SWR2-Hörspielpreis

Die Autorin Patty Kim Hamilton wird mit dem erstmals verliehenen SWR2-Hörspielpreis ausgezeichnet. Sie erhalte den Preis für ihr Stück „Peeling Oranges“, wie der Südwestrundfunk in Heidelberg mitteilte. Die Bekanntgabe der Preisträgerin soll am Sonntagabend erfolgen. „"Peeling Oranges" erzählt auf eindringliche wie zugleich magisch-leichte Weise die Geschichte dreier Frauen mit koreanischen Wurzeln“, heißt es in der Begründung der Jury.

Die Autorin ist in New York geboren und teilweise in Deutschland aufgewachsen. Sie arbeite auch als Dramaturgin und Performance-Künstlerin. Sie schließe gerade ihr Studium des Szenischen Schreibens an der Universität der Künste Berlin ab.

