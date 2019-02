Automobilzulieferer holt Firmenzentrale nach Thüringen

Der Automobilzulieferer IHI Charging Systems International (ICSI) verlegt seine europäische Firmenzentrale von Baden-Württemberg nach Thüringen. Insgesamt würden etwa 40 Arbeitsplätze von Heidelberg ins Industriegebiet Erfurter Kreuz verlagert, sagte der Geschäftsführer des Thüringer Werks von ICSI, Daniel Bader, am Donnerstag in Erfurt. Neben der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe würden vor allem Arbeitsplätze in der Verwaltung und im Vertrieb verlegt. Teilweise würden Beschäftigte des Unternehmens von Heidelberg nach Thüringen umziehen, teilweise seien für sie neue Jobs in der Unternehmensgruppe gefunden worden. ICSI stellt Turbolader für den Automobilbau her. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sagte, die Entscheidung von ICSI sei ein Beleg dafür, dass der Freistaat in der Lage sei, die Firmenzentralen von europaweit agierenden Unternehmen zu beherbergen.