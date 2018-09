Autokennzeichen selbst gemalt: Für die Polizei keine Lösung

Vier Buchstaben und drei Zahlen mit einem Filzstift auf Pappe gemalt - mit diesem Kennzeichen ist ein Autofahrer in Großbottwar (Landkreis Ludwigsburg) bei der Polizei nicht durchgekommen. „Selbst gemalte Kennzeichen sind keine Lösung“, lautet die Überschrift einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Dienstag. Es war binnen weniger Tage der zweite gescheiterte Versuch des Mannes, mit einem nicht zugelassenen Wagen zu fahren. Fünf Tage zuvor war der 64-Jährige schon einmal ganz ohne Kennzeichen erwischt worden. In beiden Fällen hatten aufmerksame Zeugen die Polizei informiert.

Als der 64-Jährige auch nach der zweiten Kontrolle am Dienstag ankündigte, sein Auto weiter benutzen zu wollen, beschlagnahmten Polizisten die Autoschlüssel.

Pressemitteilung