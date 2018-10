Autofahrerin weicht Hasen aus: Wagen überschlägt sich

40 000 Euro Schaden hat ein querlaufender Hase bei einem Unfall in Fahrenbach (Neckar-Odenwald-Kreis) verursacht. Das Tier hoppelte in der Nacht zum Sonntag über eine Straße, auf der eine 37-jährige Autofahrerin fuhr. Als die Frau nach links auswich, überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 37-Jährige kam ins Krankenhaus. Der Hase hoppelte davon.

PM - 1. Meldung