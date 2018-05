Wegen einer Spinne hat eine junge Frau im Alb-Donau-Kreis einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 22-Jährige am Montag von Altheim Richtung Weidenstetten unterwegs, als sie eine Spinne auf dem Rücksitz bemerkte. Sie habe sich umgedreht und sei mit dem Auto nach links abgekommen. Laut Polizei streifte sie daraufhin mit ihrem Auto einen anderen Wagen. Die 22-Jährige verletzte sich leicht. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit rund 4500 Euro. Immer wieder kommt es wegen Spinnen oder Insekten zu Autounfällen. Die Polizei appellierte daher an Fahrer, sich durch nichts ablenken zu lassen und falls nötig, anzuhalten.

Mitteilung