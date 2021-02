Autofahrerin übersieht zwei Kinder: Beide schwer verletzt

Zwei Kinder sind an einer Kreuzung in Spaichingen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 63-jährige Autofahrerin habe die neun und elf Jahre alten Kinder übersehen und frontal erfasst, teilte die Polizei mit. Die beiden wurden durch die Wucht des Aufpralls etwa 20 Meter weggeschleudert und blieben schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Sie wurden dann mit Rettungshubschraubern in zwei verschiedene Kliniken gebracht. Warum die Autofahrerin die Kinder am Donnerstagnachmittag nicht sah, war noch unklar - ebenso wie weitere Details.

