Vermutlich wegen Problemen mit der Gesundheit hat eine 62 Jahre alte Frau am Sonntag die Kontrolle über ihr Auto verloren und einen Unfall gebaut. Sie sei wenig später im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Abend mit. Die Beamten nannten „rein medizinische Gründe“ als Ursache für den Tod der Frau. Ihr Wagen war zuvor auf der Bundesstraße 14 bei Waiblingen (Rems-Ruhr-Kreis) gegen eine Leitplanke gestoßen und hatte einen weitere durchbrochen. Die Fahrerin wurde danach in eine Klinik gebracht.