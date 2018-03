Autofahrerin nach Unfall auf glatter Fahrbahn: Lebensgefahr

Von Ronald Hinzpeter

Am Sonntag steht die Neu-Ulmer Innenstadt still. Schuld daran trägt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bombe wurde am Donnerstagnachmittag auf der Baustelle des Südstadtbogens entdeckt. Es ist schon die zweite böse Überraschung dieser Art innerhalb von zwei Wochen. Doch der Anfang März entdeckte Sprengkörper war wesentlich kleiner und wog nur 75 Kilo, deshalb fielen die Sicherheitsmaßnahmen für die Entschärfung damals bei Weitem nicht so streng aus wie diesmal.