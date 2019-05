Eine 55 Jahre alte Autofahrerin ist bei Bempflingen (Kreis Esslingen) in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Bei der Kollision am Freitagabend wurden vier Menschen verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das zweite Fahrzeug wurde in die Mitte der Fahrbahn geschleudert, wo es auf dem Dach liegen blieb und von einem weiteren Auto angefahren wurde. Der 48 Jahre alte Fahrer des herumgeschleuderten Wagens und ein 33-jähriger Mitfahrer sowie die 55-jährige Unfallverursacherin wurden leicht verletzt, ein weiterer 33-jähriger Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Mitteilung der Polizei