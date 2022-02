Autofahrerin fährt in Sattelzug und wird schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei Untermünkheim (Landkreis Schwäbisch Hall) in ein entgegenkommendes Fahrzeug gefahren und wurde dabei schwer verletzt. Die 54-Jährige sei in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch den Zusammenprall mit dem Sattelzug wurde sie in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die schwer verletzte Frau. Der 54 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb bei dem Unfall am Dienstagabend unverletzt.

