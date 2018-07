Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Ellwangen im Ostalbkreis ist am Dienstag eine 30 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau sei während der Fahrt vermutlich durch ein Telefonat abgelenkt gewesen, teilte die Polizei mit. Sie übersah nach dem Überholen ein Stauende auf der rechten Fahrspur und raste mit ihrem Wagen ungebremst auf den Auflieger eines in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Sattelzuges. Dieser hatte wegen einer Baustelle auf der Autobahn abbremsen müssen. Die Frau starb noch am Unfallort. Die Feuerwehr musste ihre Leiche aus dem Fahrzeugwrack bergen. Der Lastwagenfahrer wurde nicht verletzt.

