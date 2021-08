Autofahrer will Wagen ausweichen und landet in Bach

Ein 61-Jähriger ist mit seinem Auto in Oberwolfach (Ortenaukreis) beim Zurücksetzen in einem Bach gelandet. Der Mann wollte am Dienstag einem entgegenkommenden Pkw mit Anhänger ausweichen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei kam sein Auto auf den Grünstreifen und rutschte anschließend in den Bach. Der Fahrer und zwei weitere Autoinsassen blieben unverletzt. Die Feuerwehr barg das Auto. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 50.000 Euro.

