Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat sich ein Autofahrer in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) aggressiv gegen einen Drogentest zur Wehr gesetzt. Der 28-Jährige wurde daher zur Blutabnahme ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf der Fahrt ins Krankenhaus beschimpfte, bedrohte und beleidigte der Mann die Polizisten und kündigte an, sich auch im Krankenhaus weiter zu wehren. Schließlich änderte er seine Meinung doch noch, da er der Meinung war, seinen Führerschein nach dem Bluttest sowieso los zu sein. Die Ergebnisse des Bluttests lagen zunächst noch nicht vor.

Meldung der Polizei