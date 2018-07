Hüfingen (dpa/lsw) - Erneut hat in Baden-Württemberg ein Autofahrer einen schweren Verkehrsunfall verursacht und ist danach geflüchtet. Auf der Bundesstraße 27 bei Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) überholte ein Unbekannter am Mittwochmittag mit seinem Wagen äußert aggressiv und verwickelte damit andere Autos in eine Kollision, teilte die Polizei mit. Es gab mehrere Verletzte. An dem Unfall beteiligt waren nach ersten Angaben zwei Lastwagen und ein Auto. Der Unfallverursacher flüchtete. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Nach dem flüchtenden Autofahrer wird gefahndet. Die Straße wurde komplett gesperrt.