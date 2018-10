Autofahrer verunglückt: Frau und Kinder schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Schnellstraße in Höhe Schönwald (Kreis Tuttlingen) ist ein 31-jähriger Mann ums Leben gekommen. Seine Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 31-Jährige am Sonntagabend mit seinem Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Sein Wagen kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 21-jährigen Frau. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass der 31-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Sachverständiger prüft den Unfallhergang. Es entstand ein Sachschaden von rund 23 000 Euro.

Pressemitteilung der Polizei