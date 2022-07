Autofahrer verletzt Fußgänger tödlich und flüchtet

Nach einem Unfall mit tödlichen Folgen für einen Fußgänger ist ein Autofahrer in Worms geflüchtet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, war der Mann nach bisherigen Erkenntnissen zu schnell mit seinem Wagen auf einer Straße in der Innenstadt unterwegs gewesen. An einer Kreuzung erfasste er einen Fußgänger, der aus Baden-Württemberg stammte. Der 52-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei fand den mutmaßlichen Unfallwagen später am Wormser Flugplatz. Sie sucht nun nach einem 24-Jährigen, der das Auto gefahren haben soll.

