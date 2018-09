Ein Autofahrer hat bei der Fahrt einen Kaugummi gesucht und so einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Kaugummi am Donnerstagabend in Schwaigern (Kreis Heilbronn) in den Fußraum geraten. Als der 43-Jährige danach griff, kam er von der Straße ab und fuhr gegen eine Hausmauer. Dabei verletzte er sich leicht. Wegen auslaufender Betriebsstoffe sei auch noch die Feuerwehr angerückt, sagte eine Sprecherin. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Pressemitteilung Polizei