Ein 54 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Überholmanöver frontal gegen einen Traktor, der in Anhängern mehrere Tonnen Mais geladen hatte, geprallt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kamen bei dem Vorfall in Willstätt (Ortenaukreis) der 30-jährige Beifahrer des Unfallverursachers, der Traktorfahrer sowie der Fahrer des überholten Autos in eine Klinik. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war nach Angaben der Polizei noch unklar. Bei dem Unfall liefen mehrere Hundert Liter Diesel aus, das Umweltamt prüft mögliche Reinigungsmaßnahmen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit 40 000 Euro.

Pressemitteilung Polizei