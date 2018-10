Bei einem Unfall zwischen Schwäbisch Gmünd und Iggingen (beide Ostalbkreis) ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Nach erstem Ermittlungsstand war der Mann aus zunächst unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Bei dem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen wurde der Autofahrer auf der Bundesstraße 29 in seinem Wagen eingeklemmt. Über weitere Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die Bundesstraße musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.