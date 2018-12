Beim Zusammenstoß eines Sattelzugs mit einem Auto ist in Biberach ein 64 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach Mitteilung der Polizei war der Autofahrer am Freitag aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer des Lastwagens konnte nicht mehr ausweichen. Das Auto prallte gegen den Lastzug, der 64-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 38-Tonner in den Grünstreifen geschoben. Der 38 Jahre alte Fahrer des mit Neufahrzeugen beladenen Lastzuges erlitt einen Schock. Die Bundesstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. Der Schaden liegt der Polizei zufolge bei rund 80 000 Euro.

