Autofahrer stirbt nach Unfall unter einstürzendem Carport

Ein 80-Jähriger ist mit seinem Auto in Aalen gegen ein Carport geprallt und tödlich verletzt worden. Der Mann habe am Samstagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Das Auto kam von der Straße ab und streifte eine Mauer. Danach prallte es gegen ein Carport, das daraufhin über dem Wagen zusammenbrach. Der Fahrer starb an der Unfallstelle. Sein 78-jähriger Beifahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Möglicherweise hatte der Mann aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Mitteilung der Polizei