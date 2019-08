Nach einem missglückten Überholmanöver in der Nähe von Leibertingen (Kreis Sigmaringen) ist ein Autofahrer frontal mit einem Sattelzug zusammengestoßen und in seinem Auto verbrannt. Wie die Polizei am Samstag berichtete, fuhr der Mann am Freitagabend in den entgegenkommenden Sattelschlepper, als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf einer Bundesstraße überholen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Tank des Sattelschleppers aufgerissen - beide Fahrzeuge fingen Feuer und brannten komplett aus.

Während sich der 30-jährige Fahrer des Sattelzuges mit seiner 24 Jahre alten Ehefrau retten konnte, kam für den Fahrer des Autos jede Hilfe zu spät. Zum Alter des bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Opfers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die durch die große Hitze des Brandes beschädigte Bundesstraße 311 bleibe bis auf weiteres gesperrt, hieß es weiter.

Pressemitteilung Polizei