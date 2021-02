Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

Ein Autofahrer ist auf einer Bundesstraße bei Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war der 66-Jährige aus noch unbekannter Ursache am Donnerstagmittag mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des entgegenkommenden Sattelzugs und die 24 Jahre alte Beifahrerin des 66-Jährigen erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Der Autofahrer starb noch am Unfallort. Die Bundesstraße 34 war noch am Abend in beide Richtungen gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-594675/2

Mitteilung der Polizei