Vor den Augen der Polizei hat ein Autofahrer in Balingen (Zollernalbkreis) deren geparkten Streifenwagen gestreift und ist davongerast. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, nahm die Streife nach dem Vorfall am Samstagabend die Verfolgung auf.

Der 27-jährige Autofahrer „schoss in halsbrecherischer Manier durch die Innenstadt, missachtete mehrere rote Ampeln, fuhr in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung und machte auch in 30er-Zonen keine Anstalten, die Geschwindigkeit zu reduzieren“, hieß es in der Mitteilung. An der Wendeplatte vor einem Gymnasium endete schließlich die Flucht.

Der Fahrer und sein 23-jähriger Begleiter standen den Angaben zufolge unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein in der Gymnasiumstraße aus dem Fahrzeug geworfenes Päckchen enthielt demnach Haschisch. Während der Blutentnahme habe der 27-Jährige so heftigen Widerstand geleistet, dass ein Beamter leicht verletzt und die Uhr eines anderen beschädigt worden sei.

Da die linke Seite des Unfallfahrzeugs erheblich beschädigt sei, ist laut Polizei davon auszugehen, dass der Beschuldigte eine weitere Unfallflucht beging. Gegen den 27-Jährigen wird jetzt ermittelt, seinen Führerschein musste er abgeben. Am Streifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.