Mit einem Warndreieck hat ein 31 Jahre alter Autofahrer einen 37 Jahre alten Radfahrer in Gernsbach (Landkreis Rastatt) geschlagen. Verkehrssicherheit sei am Montagabend das Thema des Streits gewesen, der zu dem Angriff führte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 31-Jährige sei offenbar zu schnell über eine Straße gefahren, die der 37-Jährige gerade mit seinem Rad überqueren wollte. Der Radfahrer musste dem Auto deshalb nach eigenen Angaben ausweichen und gestikulierte aufgebracht in Richtung des Autofahrers. Der schlug daraufhin mit dem Dreieck zu und fuhr davon. Die Polizei ermittelte den 31-Jährigen, den nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung erwartet.

Mitteilung der Polizei