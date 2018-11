Weil ein betrunkener Autofahrer vor einer Ampel in Heidelberg eingeschlafen ist, musste er seinen Führerschein abgeben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, blieb der 69 Jahre alte Mann am Mittwoch trotz mehrerer grüner Ampeln an einer Kreuzung stehen. Ein hinter ihm wartender Autofahrer rief die Polizei, als er den 69-Jährigen schlafend in dessen Sitz fand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein.

