Autofahrer rutscht auf Gaspedal: 85-Jährige schwer verletzt

Eine Frau ist in Hagnau (Bodenseekreis) schwer verletzt worden, als ein 74-Jähriger beim rückwärts Einparken von der Bremse auf das Gaspedal rutschte. Seine 85-jährige Frau, die hinter dem Auto stand und den Fahrer in die Parklücke vor einer Gaststätte einweisen wollte, wurde erfasst und gegen einen dahinter geparkten Wagen gedrückt, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Frau kam nach dem Unfall am Sonntagabend in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210823-99-939824/2

Mitteilung