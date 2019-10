Schwerer Unfall an der A5: Ein Autofahrer ist ungebremst von der Autobahn in die Ausfahrt der Tank- und Rastanlage Baden-Baden gerast und dort unter einen geparkten Sattelzug geraten. Der 52 Jahre alte Autofahrer war laut Auskunft der Polizei nach dem Zusammenstoß sofort tot. Die Zufahrt zur Raststätte wurde für die Bergungsarbeiten am Sonntagmorgen zeitweise gesperrt.

